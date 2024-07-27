Göynük'te geçen yıl çöken yol yapılmayı bekliyor - Son Dakika
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Göynük'te geçen yıl çöken yol yapılmayı bekliyor

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Bolu'da geçtiğimiz yıl etkili olan yağmur yağışlarının ardından Mudurnu-Göynük kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Vatandaşların tepkisine neden olan yol yapılmayı bekliyor. Bozcaarmut Köyü yolu ayrımının yakınlarında yol çöktü. Çöken yolun bir kısmında kayma oldu. Karayolları ekipleri, çökme sonucunda kayan yolda işaretlemeler yaparak dubalama yöntemiyle güvenlik önlemleri aldı. Aradan geçen bir yılın ardından çöken yolun hala aynı kalması tepkiye neden oldu. Yapımı tamamlanamayan yol, yapılmayı bekliyor.

27.07.2024 16:40
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Göynük'te geçen yıl çöken yol yapılmayı bekliyor

BOLU - Bolu'da geçtiğimiz yıl etkili olan yağmur yağışlarının ardından Mudurnu-Göynük kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Vatandaşların tepkisine neden olan yol yapılmayı bekliyor.

Bolu'da geçtiğimiz yıl yağmur yağışının en çok etkili olduğu noktalardan biri olan Mudurnu-Göynük kara yolunda çökme meydana geldi. Bozcaarmut Köyü yolu ayrımının yakınlarında yol çöktü. Çöken yolun bir kısmında kayma oldu. Karayolları ekipleri, çökme sonucunda kayan yolda işaretlemeler yaparak dubalama yöntemiyle güvenlik önlemleri aldı. Aradan geçen bir yılın ardından çöken yolun hala aynı kalması tepkiye neden oldu. Yapımı tamamlanamayan yol, yapılmayı bekliyor.

Kaynak: İHA

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