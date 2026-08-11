Bolu’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale için AFAD, Orman Teşkilatı, Jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ, belediye, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan 130 personel görevlendirildi. Çalışmalara 32 araç, 1 uçak, 3 helikopter ve 1 drone da destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.