Gözaltına alınan Avukat Feyza Altun sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Gözaltına alınan Avukat Feyza Altun sağlık kontrolünden geçirildi

Gözaltına alınan Avukat Feyza Altun sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Avukat Feyza Altun, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Altun'un evinde yapılan arama ve el koyma işlemi sonucunda gözaltına alındığı belirtildi. Altun, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi ve buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra emniyete götürüleceği açıklandı.

19.02.2024 22:58  Güncelleme: 23:00
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Gözaltına alınan Avukat Feyza Altun sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Avukat Feyza Altun, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun'a vatandaşlar tepki göstermiş, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan Altun gözaltına alındı. Altun sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Altun'un emniyete götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Feyza Altun, İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan Avukat Feyza Altun sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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