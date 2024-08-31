Gözyaşları İçinde Kayıp Yeğenlerini Arıyor

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Gözyaşları içinde kayıp yeğenlerini arıyor

Kardeşi askerde olan hala gözyaşları arasında sokak sokak yeğenlerini arıyor

Biri engelli iki çocuğuyla kayıplara karışan kadın her yerde aranıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, biri engelli 2 çocuğunu yanına alıp kayıplara karıştı. Eşi askerde olan kadının, çocuklardan birini yurda verdiğini, diğerini ise beraber kaçtığı adamla rehin tutuğu iddia edildi. Çocukların halası Maksude Özkılıç, gözyaşları içinde yeğenlerinin bulunması için yardım istedi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde yaşayan Veysi Coşkun, 3 ay önce vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti. Coşkun, vatani görevini yaparken, iddiaya göre evde ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Elif Coşkun, yaklaşık 2 ay önce biri engelli, 2 çocuğunu yanına alarak, Osman Kılıç adındaki adamla kaçtı. Bir süre sonra küçük çocuk Melesa Nisa Coşkun, Osman Kılıç ve anne Elif tarafından çocuk yetiştirme yurduna bırakıldı. Çocukların yaşayan tek yakını olan hala Maksude Coşkun, kardeşinin askerde olduğunu, kendisinin ise çaresiz bir şekilde sokak sokak engelli olan yeğenini aradığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"Lütfen bize yardım edin"

Hala Maksude Coşkun, "Karakola defalarca gittim. Osman Kılıç adında biri gelinimizi ve çocuğumuzu rehin tutuyor. Gelinimizin akli dengesi yerinde değil. Çocuklardan birini yurda veriyor. Diğer çocuğumuzu ise yanında tutuyor. Yanında tuttukları çocuğumuz yüzde 90 engellidir. İlaçları var, düzgün kullanması gerekiyor. İlaçları kullanmazsa ölecek. Lütfen bize yardım edin" ifadelerini kullandı.