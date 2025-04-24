Grand İsias Otel davasında kamu görevlileri hakim karşısında

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel davasında kamu görevlilerine yönelik başlatılan duruşma sabahın erken saatlerinde başladı.

Kamu görevlisi sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan kamu görevlisi sanıklar Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Biriminde görev yapan Mehmet Salih Alkayış, Bilal Balcı, Abdurrahman Karaaslan, Yusuf Gül, Fazlı Karakuş ve dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut ilk kez hakim karşısına çıkıyor. KKTC'dan gelen aileler, Adıyaman Adliyesi önünde duruşma öncesi basın açıklaması düzenledi. Burada aileler adına konuşan Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bugün, ortak davamız olan Grand İsias Otel cinayetinde bir başka önemli duruşma için buradayız. 6 Şubat 2023 sabahı bir otel değil bir mezar haline gelen İsias'ta evlatlarımızı, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı ve rehberlerimizi kaybettik. Onlar bu ülkenin geleceğiydi. Bugün o karanlık yapının yalnızca müteahhitleri ve sahipleri değil göz göre göre verilen izinlerle görmezden gelen eksiklerle görevlerini yapmayan kamu görevlileri de yargılanacak. Çünkü biz biliyoruz İsias Oteli görev suiistimalinin rant uğruna yok sayılan insan hayatlarının bir sonucudur" diye konuştu.