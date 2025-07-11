Grand Kartal Otel Duruşmasında İtfaiye Eri Bayıldı

Grand Kartal Otel'i denetleyen itfaiye eri İrfan Acar verdiği savunmanın ardından duruşma salonunda bayıldı. Otelin denetimini yapan itfaiye eri İrfan Acar, "Denetim sonucunda en alt kata kadar girmediğim yer kalmadı" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Grand Kartal Otel faciasının duruşması görülmeye devam ediyor. Davanın, 5'inci gününde 30 sanık Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli İrfan Acar savunmasını verdi. Otelin denetimini yapan İrfan Acar, tüm katları tek tek denetlediğini dile getirdi. Yangın faciası sonrasında 3 ay tutuklu kalan ve sonrasında ev hapsi kararlıyla tahliye edilen Acar, savunma esnasında sanık kürsüsünde baygınlık geçirdi. Salona sağlık ekipleri sevk edilerek, İrfan Acar'a müdahalede bulundu.

"En alt kata kadar girmediğim yer kalmadı"

Otelin tüm katlarını tek tek denetlediğini ifade eden itfaiye eri tutuksuz sanık Acar, "Grand Kartal Otele gittiğimde kapıda beni karşıladılar. Otelin en üst katına çıkarak yaptığım denetim sonucunda en alt kata kadar girmediğim yer kalmadı. Işık yönlendirme levhaları uygun değil, acil aydınlatmalar uygun değil, sprinkler sistemi yok, algıla sistemi mevcut. Vanaya gidip baktığımda arıza ışıkları yanıyordu, duman tahliye yoktu. Havuz ve SPA bölgesinde ikinci acil çıkışları yok restoran kısmında ikinci acil çıkışlar mesafeyi kurtarmıyor. Bu eksikleri söyledim. Benim görevim denetime çıkmaktır. İptalini daha sonradan öğrendim. Burada yasal süre 15 gündür. Aşağıdaki kafenin denetimi geldi. 70 metrekare kafe, aranan şartlara baktım, ikinci acil çıkışlara gerek yoktur. Bu kafeterya 2021 ya da 2022 yılında rapor düzenledik. Burada uygunluk verdik. Binayı komple değerlendirmedim. Sadece kafeyi değerlendirdim. Benim yaptığım işler bunlar. Grand Köroğlu isimli tesiste işletme belgesi verilmek üzere denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde yangın kaçışlarını gösteren kat planı bulunmuştur" dedi.

Savunması sonrasında İrfan Acar'ın baygınlık geçirmesi üzerine duruşmaya 15 dakika ara verildi. - BOLU