Grand Kartal Otel Yangını Davası 10-15 Gün Sürecek

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel yangını davasına ilişkin, "Muhtemelen yaklaşık 10-15 gün duruşma devam edecek" dedi.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın duruşmasının görüldüğü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barut, "Muhtemelen yaklaşık 10-15 gün duruşma devam edecek. İddianamenin kabulünden sonra sanıkların ifadeleri, savunmalar alınmaya başlandı. Şu anda 4'üncü, 5'inci sanığın savunması alınıyor. Tabii ki buna karşı müşteki avukatları ve sanık avukatları bir şekilde soru sorarak, savunmanın şeklini yapmaya çalışıyorlar. Sanırım bu ilk duruşma yaklaşık 10-15 günlük bir süreci içerecek. Çünkü 250 kişilik bir taraf söz konusu. Hepsinin birden fazla avukatını veya yakınlarından saydığınız zaman yaklaşık 500-600 kişilik bir salonda kitle sayısı mevcut" dedi.

"Duruşmanın her gün yapılması ve devam etmesi bekleniyor"

Sanık savunmalarının ardından müştekilerin beyanlarının alınacağını söyleyen Barut, "Duruşmanın her gün yapılması ve devam etmesi bekleniyor. Muhtemelen duruşma saati mesai saatinin dışında da akşam saat 22.00-23.00'a kadar devam edecek şekilde ayarlanmış vaziyette" diye konuştu.

"Soruşturma izni verilmeme kararının kalkması bekleniyor"

Sanıkların tahliye talepleri olduğunu ifade eden Baro Başkanı Barut, şöyle konuştu:

"İlk duruşma ara kararında tahliye talepleri görüşülecek. Kimin tahliye olup olmayacağı tabii heyetin yaklaşık bir hafta, 10 günlük süreç sonuçta ara kararıyla belli olacak. Dosya kapsamında bilirkişi raporunda aynı, birinci derece etkili olan 4 kurum vardı. Belediye, İl Özel İdare, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevcuttu. Şu anda içeride sanık sandalyesinde olan Bolu Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcısı var. Aynı zamanda Özel İdare'den sanıklar mevcut ancak soruşturma izni verilmemesi sebebiyle bakanlık tarafından iki tane kurum hakkında şu anda içeride yargılama yapılmıyor. Onlarla ilgili soruşturma izni verilmeme kararının kalkması bekleniyor. O karar kalktıktan sonra da kanaatimce bu davada birleşmesi gerekiyor. Bu dava içerisinde onları da sanık olarak görme imkanımız olacak, kurum yetkililerini. Yoksa bilirkişi raporunda aynı birincilerine yetkili olduğu söylenen 4 tane kurumun 2'sinin yargılanıp, 2'sinin yargılanmaması bizce adalete güven açısından ters düştüğü kanaatindeyiz." - BOLU