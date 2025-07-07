Grand Kartal Otel Yangını Davasında Elektrik Teknisyeni Hüseyin Özer'in Savunması - Son Dakika
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Grand Kartal Otel Yangını Davasında Elektrik Teknisyeni Hüseyin Özer'in Savunması

Grand Kartal Otel Yangını Davasında Elektrik Teknisyeni Hüseyin Özer\'in Savunması
07.07.2025 20:05  Güncelleme: 20:15
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Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada tutuklu sanık elektrik teknisyeni Hüseyin Özer, olayla ilgili suçlamaları reddederek, yangın anında evinden dışarı çıkmasaydı cezaevinde olmayacağını ifade etti. Dava, 4. kez mahkeme heyetinin duruşmaya ara vermesiyle devam ediyor.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınının tutuklu sanıklarından elektrik teknisyeni Hüseyin Özer, "Söndürme çalışmalarına katıldım. Sabah olduğunda jandarma orada bulunanları topladı. O gün bugündür cezaevindeyim. Belki yangın haberini aldığımda evimden dışarı çıkmasaydım şu an cezaevinde olmayabilirdim" dedi. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 4'üncü kez ara verdi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. 4 sanığın ardından otelin elektrik teknisyeni Hüseyin Özer'in savunması alındı.

"Ben yanan otelin çalışanı değilim"

Maaşının 31 bin TL olduğunu belirten sanık Özer, "Ben her zaman işçilik yaptım. Başımızda her zaman talimat aldığımız bir usta, şef gibi yetkili oldu. Hiçbir zaman inisiyatif alan yetkili kişi olmadık. Adıma ifade verenler olmuş. Ben yanan otelin çalışanı değilim. Benim sigortam da, mesaim de Gazelle Otel'dedir" dedi.

"Ben hiçbir işimi talimatsız yapmam"

Hüseyin Özer, savunmasına şöyle devam etti:

"Yaptığım işlemler kamera kayıtlarından görülebilir. Yangının çıktığı otel bizim işimiz değil. Benim sorumluluğumda değildir. Sigortalama sistemini ben kurmadım, topraklama işlemlerine karışmadım. Alarm sistemlerinde dahlim yoktur. Sistem bildiğim kadarıyla kuruluydu. Yangın anında aktif mi, pasif mi olduğunu bilmiyorum. Pasif ise pasif hale getiren ben değilim. Ben hiçbir işimi talimatsız yapmam."

"Yangın haberini aldığımda evimden dışarı çıkmasaydım şu an cezaevinde olmayabilirdim"

Yangın haberini alır almaz otele geldiğini ifade eden Özer, "Söndürme çalışmalarına katıldım. Sabah olduğunda jandarma orada bulunanları topladı. O gün bugündür cezaevindeyim. Belki yangın haberini aldığımda evimden dışarı çıkmasaydım şu an cezaevinde olmayabilirdim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yaşanan olayda dahlim yoktur, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilgilendirilmiş olsaydık, anında müdahale ederdik"

Mahkeme heyeti tarafından "Grill plate'in termostatı bozukmuş, bundan haberin var mıydı?" sorusu yöneltilen Özer, "Termostatın arızalı olduğuna ilişkin bize herhangi bir bilgi verilmedi. Bilgilendirilmiş olsaydık anında müdahale ederdik" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca Özer, "Yangın tüpleriyle ilgili bilgim yoktu. Yangın tatbikatıyla ilgili de bilgim yok ama verilmediğini biliyorum. Yangına müdahale ekibi konusunda da bilgim yok" dedi.

Suçlamaları reddeden Özer, tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 4'üncü kez saat 21.00'a kadar ara verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Hüseyin Özer, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel Yangını Davasında Elektrik Teknisyeni Hüseyin Özer'in Savunması - Son Dakika

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