Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar Suçlamaları Reddetti

Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar Suçlamaları Reddetti
08.07.2025 18:01  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın nedeniyle tutuksuz yargılanan iş sağlığı uzmanları, davanın ikinci duruşmasında suçlamaları kabul etmediklerini açıkladı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 32 sanık yargılanırken, sanıklar otelle hiçbir bağlantıları olmadığını savundu.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin tutuksuz yargılanan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ece Kayacan, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Hayatımda gitmediğim bir otel; ne turistik, ne de iş amaçlı gitmedim" dedi. Bir diğer sanık iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir ise, "İşini hakkıyla yapan bir insanım. Grand Kartal ile ilgili hiçbir çalışmam yoktur" ifadelerini kullandı.

Bolu'da meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın ikinci duruşması yaklaşık 8 saattir devam ediyor. Aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu, toplam 32 sanık yargılanıyor. LPG tesisatı bakım görevlisi tutuklu sanık Muharrem Şen, tesisatı kontrol ettiğinde herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ve yapması gereken kontrolleri gerçekleştirdiğini söyledi. Şen, "Burada LPG'nin imalatını yapan firmalar bilirkişi raporunda sorumlu bulunsa da beni ilgilendiren bir durum yok. Bir kaçak olsaydı patlama meydana gelirdi ama öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

Otele 2022 yılında gittiğini ifade eden Şen, "Usulüne uygundur, standart dışı bir şey görmedim. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Tahliye ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

"Normalde ziraat yüksek mühendisiyim"

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Ece Kayacan ise savunmasında, "Ben normalde ziraat yüksek mühendisiyim. 2012 yılından beri iş güvenliği uzmanlığı yapmaktayım. Ben Grand Kartal Otel'e hayatımda gitmedim, görüşmeye sadece Gazelle Otel'e gittim. Grand Kartal Otel bir çatı unvanı. Bu ünvan altında bir de Gazelle Otel var. Grand Kartal'da hiç çalışmadım, Gazelle de çalıştım" şeklinde konuştu.

"Hayatımda gitmediğim bir otel; ne turistik, ne de iş amaçlı gitmedim"

Kayacan, Gazelle Otel'de 2021 yılında çalışmaya başladığını, gözaltı sürecinden sonra istifa ettiğini belirterek, "Ben Gazelle Otel'de bütün ziyaretlerimi yaptım. Eksiklikleri belgelerle tutarız. Eğer Grand Kartal Otel'de çalışsaydım, İSG belgeleriyle bütün toplantılara katılırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hayatımda gitmediğim bir otel; ne turistik, ne de iş amaçlı gitmedim" ifadelerini kullandı.

"Grand Kartal'a iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak hiç gitmedim, bulunmadım"

Bir diğer tutuksuz sanık iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir de, "2014 -2020 fiilen Gazelle Otel'de iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yaptım. Eğitimler de verdim bu sürede. Grand Kartal'a iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak hiç gitmedim, bulunmadım. Risk değerlendirme raporu düzenlemedim. İşini hakkıyla yapan bir insanım. Grand Kartal ile ilgili hiçbir çalışmam yoktur" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar Suçlamaları Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Şırnak’ta 3 bölge 9 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi Şırnak'ta 3 bölge 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler

17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:09
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
01:32
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı Gözler bugünkü duruşmada
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı! Gözler bugünkü duruşmada
00:53
Rize’de iki araç birbirine girdi 10 yaralı
Rize'de iki araç birbirine girdi! 10 yaralı
00:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki
00:16
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
00:01
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 18:22:47. #7.12#
SON DAKİKA: Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanıklar Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.