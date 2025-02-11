Guatemala\'da Feci Otobüs Kazası

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yolcu otobüsünün otoyol köprüsünden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da 75 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü, Puente Belice otoyol köprüsünden dereye düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Guatemala İtfaiye Departmanı feci kazada en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, duyduğu üzüntüyü dile getirerek 3 gün süreyle ulusal yas ilan etme kararı aldı. Arevalo ayrıca ordu ve afet yardım kurumunu çalışmalara destek olmak üzere görevlendirdi.

San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket eden otobüsün neden yoldan çıktığı bilinmiyor. - GUATEMALA