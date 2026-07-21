Gülistan Doku Soruşturmasında 15 Gözaltı - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 15 Gözaltı

21.07.2026 08:45
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı, eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gülistan Doku, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında 15 Gözaltı - Son Dakika

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