Gülistan Doku Soruşturmasında İki Gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda operasyonun yürütüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak 2020'de kaybolan Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Sefa K. ile Emre E. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "yağma" ile "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından işlem başlatıldı.

Soruşturmaya ilişkin dosyada yer alan iddialara göre, Elazığ Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda incelenen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait cep telefonunda çeşitli yazışmalar tespit edildi. Buna göre Sonel'in, sosyal medyada kendisi hakkında paylaşım yapan bir kişiye ilişkin bilgileri eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiği, Ertok'un ise söz konusu kişinin IP ve adres bilgilerinin tespit edildiği, evine gidildiği ve dijital materyallerine el konulduğunu belirten mesajlar paylaştığı öne sürüldü.

Dosyadaki iddialar arasında Ertok'un çeşitli fotoğraflar gönderdiği, kişinin cep telefonunun kopyalandığını, dijital takibe alındığını ve adresine dinleme cihazı yerleştirildiğini ileri süren mesajların da bulunduğu belirtildi. Yazışmalarda Sonel'in bu mesajlara teşekkür ettiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüpheliler Tuncel Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında kalan 2 şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da operasyon yapılırken Sefa K. ile Emre E. gözaltına alındı. - ANKARA