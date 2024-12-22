Gümrükte 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümrükte 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gümrükte 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İpsala ve Esendere Gümrük kapılarında 493 kg uyuşturucu yakaladı.

22.12.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İpsala ve Esendere Gümrük kapılarında uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenledi, 529 milyon Türk lirası değerinde 493 Kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, 118 kilogram esrar ve kokain, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

İpsala Gümrük Kapısı'nda uyuşturucuya engel olundu

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobil cinsi iki araç mercek altına alındı. Araçlar gümrüklü sahaya giriş işlemlerinin ardından x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Kontroller neticesinde, 137 paket içerisinde araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş skunk esrar ve kokain olmak üzere 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan uyuşturucunun 79 milyon Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına Gümrükler Muhafaza Ekipleri bir diğer operasyonunu Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdi. Gümrük Muhafaza Ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları sonucunda Esendere Gümrük Kapısı'na gelen tır cinsi araç ekiplerce şüpheli değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu x ray taramasına sevk edilen çimento yüklü tır aracında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramada 450 milyon Türk Lirası değerinde 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Toplamda 493 kilogram uyuşturucuya geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 3 farklı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 529 milyon Türk Lirası değerinde 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümrükte 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
08:34 AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 11:02:05. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrükte 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.