Gümüşhane'de ATV Kazası: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gümüşhane'de ATV Kazası: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Gümüşhane\'de ATV Kazası: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ATV'yle gezerken 10 metrelik duvardan aşağıya düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti. Yaz tatilini geçirmek üzere köye gelen Tahsin Yıldız, ATV ile geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından arandı. Yapılan araştırmada Yıldız'ın aracıyla birlikte yüksek duvardan düştüğü belirlendi. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yıldız, toprağa verildi.

22.08.2024 14:25
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ATV'yle gezerken 10 metrelik duvardan aşağıya düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yaz tatilini geçirmek üzere ata toprağı Kocadal köyünün Aşağı Erdemli Mahallesine gelen Tahsin Yıldız (60), yeni aldığı ATV diye tabir edilen aracıyla aşağı mahalleye gidip geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Yapılan araştırmada Yıldız'ın iki mahalle arasında Gümüşhane- Şiran karayolu kenarındaki yüksek duvardan aracıyla birlikte 10 metrelik mesafeden yere düştüğü belirlendi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Yaz tatilinde köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası emekli öğretmen Yıldız, aynı köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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