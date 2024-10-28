Gümüşhane'de Bacadan Çıkan Yangın 3 Katlı Evi Kısmen Sarstı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Bacadan Çıkan Yangın 3 Katlı Evi Kısmen Sarstı

Gümüşhane\'de Bacadan Çıkan Yangın 3 Katlı Evi Kısmen Sarstı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir evde bacadan çıkan yangın, iki katında büyük hasara neden oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti ve yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

28.10.2024 22:27  Güncelleme: 22:32
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bacadan çıkan yangında 3 katlı evin iki katı hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Aşağı Uluköy Mahallesi Hanyanı mevkiinde Erol Düzgün'e ait 3 katlı evin teras katında yangın çıktı. Teras katta bacadan çıktığı tamih edilen yangın, ahşapların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek alt kata sıçradı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına Kürtün, Özkürtün, Torul ve Doğankent Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kürtün Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ekibi müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülebilen yangında evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, evdeki vatandaşların yangın anında kısa sürede dışarı çıktığı öğrenildi. Mahalle sakinleri de yangının söndürülmesi için destek olurken, yangın sırasında vatandaşlar alevlerin yükselmesi nedeniyle endişeli anlar yaşadı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Bacadan Çıkan Yangın 3 Katlı Evi Kısmen Sarstı - Son Dakika

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