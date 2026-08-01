Gümüşhane'de Baraj Gölüne Düşen Araçta 1 Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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Gümüşhane'de Baraj Gölüne Düşen Araçta 1 Cansız Beden Bulundu

Gümüşhane\'de Baraj Gölüne Düşen Araçta 1 Cansız Beden Bulundu
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Kürtün ilçesindeki baraj gölünde düşen araçta bir kişinin cesedine ulaşıldı, arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraj gölüne düşen araçta bulunan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, araçta başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Sapmaz köyü sınırları içerisinde bulunan Yaşmaklı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölüne bir aracın düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, su yüzeyinde Yusuf Korkmaz'ın (59) cansız bedenine ulaştı. Korkmaz'ın cenazesi botlarla kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, baraj gölüne düştüğü değerlendirilen aracın yerinin tespit edilmesi ve araç içerisinde bulunması muhtemel diğer kişilere ulaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, İtfaiye, Kürtün, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de Baraj Gölüne Düşen Araçta 1 Cansız Beden Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Baraj Gölüne Düşen Araçta 1 Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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