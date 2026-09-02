Gümüşhane\'de direksiyon başında fenalaşan pikap sürücüsü Atay hayatını kaybetti

Gümüşhane'de seyir halindeyken fenalaşan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi Sürmeli Sokak üzerinde meydana geldi. Trabzon istikametine seyir halinde olan 29 ABD 462 plakalı pikabın sürücüsü Özden Atay (57), iddiaya göre araç kullanırken fenalaştı. Kontrolden çıkan pikap yol kenarındaki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Atay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Atay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.