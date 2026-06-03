Gümüşhane'de Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gümüşhane\'de Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
03.06.2026 18:20
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Gümüşhane'de dolu ve sağanak yağış sonrası su taşkınları yaşandı, yüksek kesimler beyazla kaplandı.

Gümüşhane'de yaklaşık 2 saat etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Kent genelinde öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer sel ve taşkınlar yaşanırken, iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde metrekareye 26 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağışla birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan dolu, zemini tamamen beyaz örtüyle kapladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Gümüşhane, 3. Sayfa, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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