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Gümüşhane'de el freni çekilmeyen cip 10 metrelik duvardan düştü, sürücü son anda kurtuldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip yokuş aşağı hareket ederek 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza güvenlik kameralarına yansırken aracı durdurmak isteyen sürücü düşmekten son anda kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde alışveriş yapmak için cipini yol kenarına çeken Fatih Ataman el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi. El freni çekilmeyen 29 AAS 633 plakalı cip ise hareket etmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Fatih Ataman'ın hareket eden cipi durdurmak için çabası yeterli olmadı ve cip 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sürücünün duvardan aşağıya düşmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Kazanın ardından konuşan cip sahibi Fatih Ataman aracı durdurmaya çalıştığını söyleyerek, "El frenini çektim geldim sonra araba kendini bırakmış yaklaşık bir 10 metreden düştü" dedi.

Görgü tanığı Turgut Şanlıtürk'te kazanın gerçekleştiği bölgede kimsenin olmamasının olası bir faciayı engellediğini ifade ederek, "Arkadaş el frenini çekmeyi unutmuş, arabanın bir anda yürüdüğünü ve aşağı uçtuğunu gördüm. Çok şükür orada kimse yoktu, cana zarar gelmediği için mutluyum" diye konuştu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana gelen cip yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.