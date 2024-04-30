Gümüşhane\'de Gerçekleştirilen Operasyonda Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

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Gümüşhane jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde E.B. isimli şahsın Gümüşhane'den Torul ilçesine ruhsatsız el yapımı tabanca götüreceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda E.B. isimli şahsın da içerisinde bulunduğu araç İkisu köyü mevkiinde durdurularak bomba arama köpeğiyle birlikte içerisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda araç içerisinde 3 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ele geçirildi.

Yine Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köse ilçesi Akbaba köyünde T.O. isimli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ve şarjör, 12 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet dürbün ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçilirdi.

E.B. ve T.O hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE