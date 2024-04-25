Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

Gümüşhane'de bulunduğu köprü altında dengesini kaybederek Harşit Çayı'na düşen alkollü bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Y.K. uzun uğraşlar sonucu çıkarıldığı yerden bilinci kapalı bir şekilde Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25.04.2024 23:22
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Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bulunduğu köprü altında dengesini kaybederek Harşit Çayı'na düşen alkollü şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere Tarım İl Müdürlüğü önündeki köprünün altında alkol aldığı belirtilen 56 yaşındaki Y.K. henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek Harşit Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarılan ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı bir şekilde Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K. tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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