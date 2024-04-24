Gümüşhane Kürtün\'de Heyelan: Korku ve Panik Anları Görüntülendi

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen ve tonlarca toprak kütlesinin hareket ettiği heyelan vatandaşlar tarafından kaydedilirken, korku ve panik anları görüntülere yansıdı.

İlçedeki çok sayıda köye ulaşımı sağlayan Yukarı Kürtün Grup Yolu, Çayırçukur Köyü Çöplüce mevkiinde Kürtün Barajı'nın gövdesine yakın bir noktada meydana gelen heyelan, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesinin dağ yamacından koparak yolu kapatması nedeniyle köylere ulaşım sağlayan yol trafiğe kapandı.

Heyelanın yaşandığı alanda bulunan ve o anları kaydeden vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, heyelanın ardından yapılan çalışmalarla yol tekrar trafiğe açıldı. - GÜMÜŞHANE