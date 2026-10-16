Gümüşhane'de ikinci kez devrilen elektrik direğine mahalle sakinleri tepki gösterdi - Son Dakika
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Gümüşhane'de ikinci kez devrilen elektrik direğine mahalle sakinleri tepki gösterdi

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Gümüşhane\'de ikinci kez devrilen elektrik direğine mahalle sakinleri tepki gösterdi
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Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi'nde elektrik direği, 80 yaşındaki kadının müstakil evinin bahçesine devrildi; olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı direğin bir yıl içinde ikinci kez devrilmesine mahalle sakinleri tepki göstererek önlem alınmasını istedi.

Gümüşhane'de elektrik direği müstakil bir evin bahçesine devrildi. Korku ve paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, mahalle sakinleri durumla ilgili daha önce de şikayette bulunduklarını dile getirerek olaya isyan etti.

Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış ve fırtınanın da etkisiyle ağaç elektrik direği, Havva Doğru'ya (80) ait müstakil evin bahçesine devrildi.

Evinde engelli kızına baktığı öğrenilen Havva Doğru, yaşanan olay nedeniyle büyük korku ve panik yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı direğin bir yıl içerisinde ikinci kez devrilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, benzer bir olayın yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

"Benim üzerime düşseydi, hasta çocuğuma ne olacaktı"

Elektrik direğinin düştüğü evin sahibi 80 yaşındaki Havva Doğru, "Buna artık biz çözüm bulun dedik, bulmadılar. Ben burada hastayım, ilacımı aldım yatacaktım gürültüyle irkildim. Küçük bir el feneriyle baktım yine direk mi devrildi diye. Sonra komşularıma bağırdım. Korkudan isimlerini unuttum. Ben bu bahçede sürekli geziyorum, direğin düştüğü yerde oturuyorum. ya benim üzerime düşseydi, benim hasta çocuğuma ne olacaktı" dedi.

"Devrilen elektrik direği az kalsın evin içerisine girecekti"

Annesiyle engelli ablasının aynı evde yaşadığını ve büyük bir tehlike atlattıklarını söyelyen Ayşe Doludizgin ise, "Elektrik direği evimizin üzerine düştü. Bu ikinci kez oluyor. Aynı direğin dibini keserek yine aynı yere diktiler. Bundan 10 gün önce muhtarımız gereken yerlere iletti. Fakat gereken yapılmadı. Bu elektrik, başka bir şeye benzemez. Engelli ablam var 55 yaşında tam onun odasının önüne düştü, biraz daha ileriye düşse odaya girecekti. Davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahallede elektrikler tedbir amacıyla kesilirken, devrilen direğin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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