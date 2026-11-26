Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 57 aranan şahıs yakalanırken, 6 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince kent genelinde 11-24 Kasım tarihleri arasında sürdürülen faaliyetler kapsamında 7 bin 886 araç ile 50 bin 136 şahıs sorgulandı ve 71 umuma açık yer denetlendi. Bunun yanı sıra 97 asayiş ile 42 trafik ihbarı değerlendirildi.

Kaçakçılık, uyuşturucu ve asayiş olaylarına dönük çalışmalarda 5 gram metamfetamin, 77 gram bonzai, bin 740 makaron, 746 gram açık tütün, 16 adet sigara, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince ayrıca KADES kapsamında bin 23, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında ise 2 bin 898 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.