Gümüşhane'de jandarmanın 11-24 Kasım çalışmasında 57 aranan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, 11-24 Kasım arasındaki denetim ve sorgulamalarda 57 aranan şahısı yakaladı. Kent genelinde 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, bin 23 kişiye KADES, 2 bin 898 kişiye dolandırıcılıkla mücadele bilgilendirmesi yapıldı.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 57 aranan şahıs yakalanırken, 6 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
Jandarma ekiplerince kent genelinde 11-24 Kasım tarihleri arasında sürdürülen faaliyetler kapsamında 7 bin 886 araç ile 50 bin 136 şahıs sorgulandı ve 71 umuma açık yer denetlendi. Bunun yanı sıra 97 asayiş ile 42 trafik ihbarı değerlendirildi.
Kaçakçılık, uyuşturucu ve asayiş olaylarına dönük çalışmalarda 5 gram metamfetamin, 77 gram bonzai, bin 740 makaron, 746 gram açık tütün, 16 adet sigara, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince ayrıca KADES kapsamında bin 23, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında ise 2 bin 898 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
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