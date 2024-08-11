Gümüşhane'de Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Gümüşhane'de köy yolunda kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Uğurtaşı köyünden kent merkezi yönüne giden Sibel Mutaf yönetimindeki 61 AF 087 plakalı otomobil, Yağlıdere grup yolunun Cehennem Vadisi diye tabir edilen bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Mutaf, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından AFAD tarafından kurulan halat sistemiyle yolda bekleyen ambulansa kadar vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE