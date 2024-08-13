Gümüşhane'de Otomobil Tünel Girişinde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Otomobil Tünel Girişinde Kaza: 2 Yaralı

Gümüşhane\'de Otomobil Tünel Girişinde Kaza: 2 Yaralı

Gümüşhane'de otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Gümüşhane Mescitli köyü, Mescitli Varyant Tüneli girişinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

13.08.2024 18:22
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Gümüşhane'de otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gümüşhane Mescitli köyü, Mescitli Varyant Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane- Trabzon istikametinde seyir halindeki 29 DD 191 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Yavuz (77), katılım yolundan çevre yoluna çıkarak sol şeride geçmeye çalıştığı esnada, sağ şeritte aynı istikamette seyreden Hakan Güzel idaresindeki 25 AS 444 plakalı tüp taşıyan kamyona sağ ön kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil tünel girişine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Mehmet Yavuz ve Nebahat Yavuz (68), 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kamyon sürücüsü Hakan Güzel kazayı yara almadan atlattı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Otomobil Tünel Girişinde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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