Gümüşhane'de şiddetli sağanak yağış sonrası Gümüşhane-Bayburt yolu kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümüşhane'de şiddetli sağanak yağış sonrası Gümüşhane-Bayburt yolu kapandı

Gümüşhane'de etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, Tekke Beldesi ve şehir merkezinde su baskınları meydana geldi. Kentte öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Geçtiğimiz günlerde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yine sular altında kalan Tekke Beldesindeki karayolu dağlardan gelen sel suları ve teresübat nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanırken ekipler yoğun yağış ve fırtına altında çalışmalarını sürdürdü. Kent merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Dik yamaçlardan gelen sular Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin içine dolarken vatandaşlar yağıştan korunmak için işyerlerine ve çatıların altına sığındı. Dik rampalardan gelen sel suları nedeniyle trafikte de aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de 30 dakika içinde metrekareye 25 kilogram civarında yağış düştüğü belirlendi. Yağışın Kelkit ilçesine bağlı Günbatur köyünde de sele sebep olduğu, köydeki ev ve ahırları su bastığı öğrenildi. Yağışın ardından yan derelerden gelen sel birikintileri nedeniyle Özcan Mahallesi mevkiinde Gümüşhane-Trabzon karayolunda da ulaşım tali yoldan sağlanıyor.

15.07.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de şiddetli sağanak yağış sonrası Gümüşhane- Bayburt yolu kapandı

Gümüşhane'de şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti ev ve iş yerlerini su bastı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, Tekke Beldesi ve şehir merkezinde su baskınları meydana geldi.

Kentte öğleden sonra etkisini gösteren gök gürültülü şiddetli sağanak yağış nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Geçtiğimiz günlerde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yine sular altında kalan Tekke Beldesindeki karayolu dağlardan gelen sel suları ve teresübat nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanırken ekipler yoğun yağış ve fırtına altında çalışmalarını sürdürdü.

Kent merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Dik yamaçlardan gelen sular Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin içine dolarken vatandaşlar yağıştan korunmak için işyerlerine ve çatıların altına sığındı.

Dik rampalardan gelen sel suları nedeniyle trafikte de aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de 30 dakika içinde metrekareye 25 kilogram civarında yağış düştüğü belirlendi.

Yağışın Kelkit ilçesine bağlı Günbatur köyünde de sele sebep olduğu, köydeki ev ve ahırları su bastığı öğrenildi.

Yağışın ardından yan derelerden gelen sel birikintileri nedeniyle Özcan Mahallesi mevkiinde Gümüşhane- Trabzon karayolunda da ulaşım tali yoldan sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Fırtına, Kelkit, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de şiddetli sağanak yağış sonrası Gümüşhane-Bayburt yolu kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Gerekirse TRT binasını yıkın“ diye talimat verdim Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
16:35 İran’dan Gebze’ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 20:26:36. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de şiddetli sağanak yağış sonrası Gümüşhane-Bayburt yolu kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement