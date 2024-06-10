Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Mayıs Ayı Güvenlik İstatistiklerini Paylaştı

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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever mayıs ayının güvenlik istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan istatistiklerde trafik kazalarındaki ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan metamfetamin miktarındaki artış dikkat çekti.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Taner Cömert katıldı. Toplantıda Gümüşhane'nin mayıs ayı istatistiklerini paylaşan Vali Tanrısever, operasyonlarda yakalanan metamfetamin miktarına ve trafik kazalarındaki artışa dikkat çekti.

7 başlık altında paylaşılan istatistiklerde ilk olarak terörle mücadeleye yönelik bilgilere yer verildi. Gümüşhane'de mayıs ayı içerisinde terörle mücadeleye yönelik 29 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 5 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Vali Tanrısever, bu operasyonlarda 2 organizatörün yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, yakalanan 11 düzensiz göçmenin de Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildiğini söyledi.

Metamfetamin miktarındaki artış dikkat çekti

Uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden sürdüğü Gümüşhane'de, operasyon sayılarının bir önceki döneme göre yüzde 200 artış gösterdiği görülürken, gerçekleştirilen 14 operasyonda 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 9 operasyon neticesinde 7 şahıs gözaltına alındı. Mayıs ayı içerisinde sahte alkol, kaçak sigara ve tütün ürünlerine yönelik 9 operasyon gerçekleştirildi.

Trafik kazaları yüzde 35 arttı, 1 ayda 64 kişi yaralandı

Gümüşhane'de alınan tüm tedbirlere rağmen trafik kazalarında artış gerçekleştiğini aktaran Vali Tanrısever, bir önceki yılın aynı dönemine göre trafik kaza sayısının yüzde 35 arttığını belirterek, bu kazalarda 64 vatandaşın yaralandığını dile getirdi. Yapılan incelemelerde meydana gelen kazaların büyük bir kısmının araç sürücülerinden kaynaklı hatalar sonucunda meydana geldiği belirlenirken, trafik kontrol ve denetimlerine ağırlık verileceği öğrenildi.

Açıklanan istatistiklerde son olarak, kişilere ve mal varlıklarına karşı işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda kişilere yönelik işlenen suçların yüzde 89.7'si, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 67.7'si aydınlatıldı. Ayrıca Ülke çapında gerçekleştirilen Huzur, Güven, Mercek ve Çember gibi operasyonlar ile uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda da 50 şahıs yakalandı. Dolandırıcılık ile ilgili yapılan bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkisiyle dolandırıcılık olaylarında düşüş meydana gelirken, KADES uygulamasının kullanım sayısı 7 bin 442'ye ulaştı. İl genelinde 6284 sayılı Kanun kapsamında ailenin bütünlüğünün korunması, kadına yönelik şiddet ve çocuklarımıza yönelik işlenen suçlarda yüzde 13 azalma görülürken kimse hayatını kaybetmedi.

Son olarak, Ülke çapında gerçekleştirilen SİBERGÖZ ve münferit operasyonlar sonucunda terör örgütleri ile siber alanda da güçlü mücadele sürerken, operasyonlar kapsamında terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 260 hesap incelenirken, 5 hesap kapatıldı, 5 şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı. Yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan 1 operasyonda da 4 şahıs gözaltına alındı. - GÜMÜŞHANE