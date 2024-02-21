Gümüşhane\'de tünel çıkışında yaşlı kadına hafif ticari araç çarptı, hayatını kaybetti

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tünel çıkışında hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Torul ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden N.A.'nın (60) kullandığı 61 BD 183 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, tünel içerisinden çıktığı esnada yol kenarında bulunan Esma Özata'ya (81) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - GÜMÜŞHANE