Gümüşhane\'de Tünel Kazası: 1 Yaralı

Gümüşhane- Trabzon karayolu Mescitli Varyant Tüneli'nde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümüt T., 28 ED 456 plakalı tankeriyle Trabzon istikametine seyir halindeyken tünele girişte yola katılmak isteyen başka bir aracı fark edip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada sol şeritte ilerleyen 61 BT 944 plakalı aracıyla Yusuf Ç. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada tanker sürücüsü Ümüt T. yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE