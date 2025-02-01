Gümüşhane\'de Uçurumdan Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Budak köyünden ilçe merkezine gitmekte olan Yusuf Pekin (70) yönetimindeki 61 HJ 513 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Dere yatağına yuvarlanan araçtan fırlayan Pekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adamın cenazesinin yarın Budak köyünde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE