Gümüşhane'de 11 Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı, 2 Kilogramın Üzerinde Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de 11 Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı, 2 Kilogramın Üzerinde Metamfetamin Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 11 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilogramın üzerinde metamfetamin ele geçirildi. İlk 5 ayda yapılan operasyonlarda toplamda 15 şahıs tutuklandı.

12.06.2024 12:28
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Gümüşhane'de narkotik ekiplerinin 2024 yılının ilk 5 ayında yaptığı operasyonlarda yakalanan 11 yabancı uyruklu şahıs tutuklanırken, 2 kilogramın üzerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2024 yılının ilk 5 ayında yapılan operasyonların istatistikleri paylaşıldı.

Gümüşhane genelinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, mide, bağırsak ve vücudun farklı bölgelerinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6 adrese yapılan operasyonlarda ise yakalanan 7 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen metamfetamin miktarında büyük artış

2024 yılının ilk 5 ayında yapılan operasyonlar neticesinde, 2 kilo 257,41 gram metamfetamin, 32,62 gram esrar maddesi, 7,96 gram sentetik kannabinoid maddesi, 34,39 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan istatistiklerde, 2023 yılının tamamında yapılan operasyonlarda 36,13 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2024 yılının sadece ilk 5 ayında bu rakamın 2 kilo 257,41 grama yükselmesi dikkat çekti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de 11 Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı, 2 Kilogramın Üzerinde Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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