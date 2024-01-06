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Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Gümüşhane'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yurtdışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yutarak ülkeye soktuğu tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon neticesinde 116,35 gram metamfetamin ile 20 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gümüşhane\'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı
06.01.2024 - 16:45,
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Gümüşhane'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yurtdışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yutarak ülkeye soktuğu tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 2 yabancı uyruklu şahsın yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde soktuğu ve Gümüşhane'de bulunduklarının tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde yakalanan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 116,35 gram metamfetamin ile 20 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahısların sorgusunda uyuşturucu maddeleri yutarak yurda soktukları tespit edildi. Yakalanan yabancı uyruklu 2 şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahıslar Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika


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