Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahsın Midesinden 53 Paket Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahsın Midesinden 53 Paket Uyuşturucu Çıktı

Gümüşhane\'de Yabancı Uyruklu Şahsın Midesinden 53 Paket Uyuşturucu Çıktı

Gümüşhane'de yapılan çalışmada, otobüsle seyahat eden yabancı uyruklu bir şahsın mide ve bağırsaklarında 513,08 gram metamfetamin maddesi bulundu. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.07.2024 15:26
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Gümüşhane'de otobüsle yolculuk yapan yabancı uyruklu şahsın midesinden 53 paket uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren ve ülke içinde bu uyuşturucu maddeleri nakleden şahıslara yönelik yapılan çalışmada, narkotik ekiplerinin Akçakale uygulama noktasında durdurulan otobüsteki hareketlerinden şüphelendiği A.M. isimli yabancı uyruklu yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrolde şahsın mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilince yapılan tıbbi müdahaleyle cisimler çıkarıldı. Şahsın mide ve bağırsaklarından 53 parça halinde toplam 513,08 gram metamfetamin maddesi çıkarken, şahsın üzerinde yapılan detaylı aramada ise 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahsın Midesinden 53 Paket Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Yabancı Uyruklu Şahsın Midesinden 53 Paket Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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