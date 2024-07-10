Gümüşhane\'de Yabancı Uyruklu Şahsın Midesinden 53 Paket Uyuşturucu Çıktı

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Gümüşhane'de otobüsle yolculuk yapan yabancı uyruklu şahsın midesinden 53 paket uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren ve ülke içinde bu uyuşturucu maddeleri nakleden şahıslara yönelik yapılan çalışmada, narkotik ekiplerinin Akçakale uygulama noktasında durdurulan otobüsteki hareketlerinden şüphelendiği A.M. isimli yabancı uyruklu yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontrolde şahsın mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilince yapılan tıbbi müdahaleyle cisimler çıkarıldı. Şahsın mide ve bağırsaklarından 53 parça halinde toplam 513,08 gram metamfetamin maddesi çıkarken, şahsın üzerinde yapılan detaylı aramada ise 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatılan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE