Gümüşhane\'de Yalıtım Malzemesi Yüklü Tır Yan Yattı, Karayolu Ulaşıma Kapandı

Bilecik'te Silahlı Kavga: Yoldan Geçen Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi'nde bir inşaatın sahibi Engin M. ile sıvacı ustası Ömer K. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ömer K, aracında bulunan pompalı tüfekle Engin M'ye ateş etti. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Ömer K. ise polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.