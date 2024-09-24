Gündoğmuş\'ta Asfalt Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Gündoğmuş'ta bölgede asfalt çalışması yapan bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon balataların ısınması sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Çürük ve Tasavur Mahalleleri arasında bölgede yol çalışması yapmakta olan bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon seyir halindeyken ön teker balatalarının ısınması sonucu yanmaya başladı. Araç sürücüsünün durumu fark ederek müdahalesi yetersiz kalırken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından söndürülen yangının ardından kamyonun motorunun da bulunduğu şoför mahalli tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA