Gündoğmuş'ta Asfalt Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Gündoğmuş'ta Asfalt Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Gündoğmuş\'ta Asfalt Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yol çalışması yapan bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon, ön teker balatalarının ısınması sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

24.09.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
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Gündoğmuş'ta bölgede asfalt çalışması yapan bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon balataların ısınması sonucu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Çürük ve Tasavur Mahalleleri arasında bölgede yol çalışması yapmakta olan bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon seyir halindeyken ön teker balatalarının ısınması sonucu yanmaya başladı. Araç sürücüsünün durumu fark ederek müdahalesi yetersiz kalırken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından söndürülen yangının ardından kamyonun motorunun da bulunduğu şoför mahalli tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gündoğmuş'ta Asfalt Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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