Güney Kore'de uçak kazası: 47 ölü

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Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvarlara çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada bilanço ağırlaştı. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 47'ye yükseldi. Can kayıplarının çoğunun uçağın kuyruk bölümünde yaşandığı belirtilirken, 2 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi. Öte yandan, yapılan ilk incelemelerde iniş takımlarında arıza meydana gelen uçağın pist sonuna dek hızını azaltamadığı ve havaalanının çevreleyen duvarlara çarptığı belirlendi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılırken, ölü sayısının atabileceği belirtildi.

181 kişiyi taşıyan uçak pistten çıkmıştı

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, yerel saat ile 09.07'de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvarlara çarpmıştı. 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta ilk belirlemelere göre en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı. - SEUL