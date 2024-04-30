Güngören'de İki İş Yeri Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güngören'de İki İş Yeri Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı

Güngören'in Haznedar Mahallesi'nde bulunan iki iş yeri, motosikletli şahıslar tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yerlerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

30.04.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de aynı mahallede bulunan iki iş yeri motosikletli şahıslar tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Güngören'in Haznedar Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şahıslar önce bir kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı. 5 dakika sonra diğer sokaktaki kahvehaneyi de tarayan saldırganlar kayıplara karıştı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerlerinde büyük çaplı hasar oluşurken, bir iş yeri sahibi hasarın çok olması nedeniyle tadilat başlattı. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay hakkında konuşan esnaf Durmuş Ali Türkmen, "Sabaha karşı saat 05.00'e 5 kala uzun namlulu silahla 2 kişi gelip kahveyi tarıyor. Biz böyle duyduk. Olayın ayrıntısını bilmiyoruz. Daha önce buralarda bu şekilde olaylar oluyor ama bu sokakta olmamıştı. Buradan çıkıp karşı sokakta bulunan bir kahvehaneyi de 5 dakika arayla tarıyorlar. Şahısları tanımıyorum. Kasıtlı gelmişler zaten motosikletin plakası da yokmuş. Kahvehaneyi alalı 1 yıl oldu. Bu durum kahvehane sahibiyle alakalı değil çünkü işinde gücünde bir insan. Oraya gelip çay içen kişilerle alakalı olabilir. Kahvehane sahibi kimseyle husumeti olan biri değil. Bir alakası olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, İnceleme, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de İki İş Yeri Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:42:33. #1.11#
SON DAKİKA: Güngören'de İki İş Yeri Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement