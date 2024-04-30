Güngören'de İki İş Yeri Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırıya Uğradı

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Güngören'de aynı mahallede bulunan iki iş yeri motosikletli şahıslar tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Güngören'in Haznedar Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şahıslar önce bir kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı. 5 dakika sonra diğer sokaktaki kahvehaneyi de tarayan saldırganlar kayıplara karıştı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerlerinde büyük çaplı hasar oluşurken, bir iş yeri sahibi hasarın çok olması nedeniyle tadilat başlattı. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay hakkında konuşan esnaf Durmuş Ali Türkmen, "Sabaha karşı saat 05.00'e 5 kala uzun namlulu silahla 2 kişi gelip kahveyi tarıyor. Biz böyle duyduk. Olayın ayrıntısını bilmiyoruz. Daha önce buralarda bu şekilde olaylar oluyor ama bu sokakta olmamıştı. Buradan çıkıp karşı sokakta bulunan bir kahvehaneyi de 5 dakika arayla tarıyorlar. Şahısları tanımıyorum. Kasıtlı gelmişler zaten motosikletin plakası da yokmuş. Kahvehaneyi alalı 1 yıl oldu. Bu durum kahvehane sahibiyle alakalı değil çünkü işinde gücünde bir insan. Oraya gelip çay içen kişilerle alakalı olabilir. Kahvehane sahibi kimseyle husumeti olan biri değil. Bir alakası olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL