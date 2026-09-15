Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Bolivya Ligi'nde Guabira'nın 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbol dünyasını sarsan açıklamalar geldi. Mücadelenin ilk 35 dakikasında 3 gol yiyen kaleci Manuel Ferrel, birkaç dakika sonra oyundan çıktı.

Maçın ardından Ferrel ile Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez kameraların karşısına geçti. Eguez, kalecisinin karşılaşmadan önce ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

"EN AZ 3 GOL YEMESİ İSTENDİ"

Gözyaşlarını tutamayan Eguez, Ferrel'den belirli bir miktar para ödemesinin veya maçta en az 3 gol yemesinin istendiğini söyledi. Tehdidin kalecinin ailesine kadar uzandığını belirten Eguez, şunları söyledi:

"Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler. Kalecim bunu sahada söyleyebildi. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın! Lütfen suçluları yakalayın ve hapse atın. Bu kadar olmaz."

BOLİVYA FUTBOLUNDA DAHA ÖNCE DE SKANDALLAR YAŞANDI

Bolivya futbolu daha önce de benzer şekilde tartışmalı gelişmelerle karşı karşıya kaldı. Club Aurora'da forma giyen Diego Montano'nun hayatını kaybeden kardeşinin kimliğini kullandığının ortaya çıkmasının ardından futbolcuya 2 yıl men, kulübüne ise 33 puan silme cezası verilmişti. Kulüp yöneticileri de 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı.

24 HAFTADA OYNANAN MAÇLAR GEÇERSİZ SAYILMIŞTI

Bolivya Ligi'nde geçmiş yıllarda şike tespit edilmesinin ardından sezonun bitimine 9 hafta kala organizasyon iptal edilmişti. Bir kulüp başkanına ait ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından ilk 24 haftada oynanan karşılaşmalar geçersiz sayılmıştı.