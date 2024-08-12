Güngören\'de Tramvay Seferleri Çökme Riski Nedeniyle Durduruldu

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Güngören'de çökme riski nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, tramvayın son durağının çökme riski olan binanın önü olması tepki topladı. Vatandaşlar, "Eğer bina çökecekse neden son durak burası" diyerek duruma tepki gösterdi.

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan Soğanlı Tramvay durağının hemen arkasında bulunan ve kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkılması planlanan binadaki çökme riskine karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay hattındaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferleri durdurdu

Sosyal medya hesabından duyurdu

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir" ifadelerine yer verildi.

İBB'nin Çökme nedeniyle tramvay seferlerinin Soğanlı - Bağcılar arasında yapılmayacağını açıklamasının ardından T1 hattındaki bir tramvayın ise çökme riski olan binanın önünde beklediği görüldü. Yol üzerinde ise hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ve araçların da güzergahı kullandıkları, vatandaşların ise hiçbir şey olmamış gibi çökme riski bulunan binanın önünden geçtikleri görülüyor.

Yapılamayan tramvay seferleri nedeniyle bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Durdurulan tramvay seferi nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Mehmet Kılıçköy, " Ben şimdi mağdur oldum. Geliyor binanın önünde duruyor. Yıkılırsa onun da üzerine yıkılacak. Bu geçseydi çoktan geçmiş gidecekti. Şimdi yürümek zorunda kaldım. Ben neden 2 defa yol parası vereyim. Tramvaya müsaade etmiyor ama arabaların hepsi buradan geçiyor. Allah muhafaza eğer yıkılırsa arabaların üzerine yıkılmaz mı" dedi.

Abdullah Sağlam, " Yol bozuk tramvay ondan dolayı gitmiyor diyorlar. 1,5 saattir burada bekliyoruz. Kalp hastası olan var, düşen var. Ben kendim de hastayım" şeklinde konuştu.

Öte yandan çökme riski bulunan bina ve seferleri durdurulan tramvay hattı havadan görüntülendi. - İSTANBUL