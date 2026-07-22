Güngören'de Yaşlı Adam Servis Aracının Altında Kaldı - Son Dakika
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Güngören'de Yaşlı Adam Servis Aracının Altında Kaldı

Güngören\'de Yaşlı Adam Servis Aracının Altında Kaldı
22.07.2026 21:58
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İstanbul Güngören'de geri manevra yapan bir servis aracı, karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamı ezdi.

İstanbul Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışırken geri manevra yapan servis aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı kaldırıma geçmeye çalışan yaşlı adam, cadde üzerinde park etmek için geri geri giden 34 LAJ 858 plakalı servis aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonrası adamın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Servis aracı çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Servis aracı, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Olaylar, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de Yaşlı Adam Servis Aracının Altında Kaldı - Son Dakika

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