Güngören'de Yaya ve Taksi Şoförü Arasında Geçiş Hakkı Tartışması: Yayayı Darp Eden Şoför Yakalandı - Son Dakika
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Güngören'de Yaya ve Taksi Şoförü Arasında Geçiş Hakkı Tartışması: Yayayı Darp Eden Şoför Yakalandı

Güngören\'de Yaya ve Taksi Şoförü Arasında Geçiş Hakkı Tartışması: Yayayı Darp Eden Şoför Yakalandı

Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

04.04.2024 13:40  Güncelleme: 13:41
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Güngören'de yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, yayayı darp eden taksi şoförü yakalandı.

Olay, 2 Nisan'da Güngören Ahmet Kutsi Tecer Caddesi üzerinde bulunan ışıklarda meydana gelmişti. Bir vatandaş kendisine yeşil ışığın yanmasıyla yaya geçidinden geçerken, taksi şoförü aracı üzerine sürmüştü. Aracı üzerine sürmesiyle şoför ile yaya arasında geçiş hakkı tartışması çıkmıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken şoför yayayı darp etmişti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulmuştu. Darp edilen yaya ise hastaneye kaldırılırken kaşına dikiş atıldığı ve burnunun kırıldığı öğrenilmişti. Öte yandan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Güvenlik kameralarından taksici yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda,, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerden, S.K.(59) isimli şahsın karşıya geçtiği sırada, taksi sürücüsü R.A.'nın (52) aracını hareket ettirdiği görüldü. Buna tepki gösteren S.K.'nın araca vurduğu belirlendi. Bunun üzerine iki kişi arasında tartışma çıktığı ve S.K.'nın taksi sürücüsü tarafından darp edildiği tespit edildi. Taksi sürücüsü R.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatılırken, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Yaya ve Taksi Şoförü Arasında Geçiş Hakkı Tartışması: Yayayı Darp Eden Şoför Yakalandı - Son Dakika

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