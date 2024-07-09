Güngören'de yıkım nedeniyle 2 bina hasar gördü - Kolonları patlayan bina tahliye edildi - Son Dakika
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Güngören'de yıkım nedeniyle 2 bina hasar gördü - Kolonları patlayan bina tahliye edildi

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Güngören'de 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında 5'er katlı iki bina hasar gördü. Yıkımda kolonları patlayan bina tahliye edildi. Yıkım sırasında çatırdama sesiyle kendilerini dışarı atan bina sakinleri büyük panik yaşadı. Bina sakinleri ve çevre esnafı yıkımdan dolayı mağdur olduklarını belirtti.

09.07.2024 16:59
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Güngören'de yıkım nedeniyle 2 bina hasar gördü

-Kolonları patlayan bina tahliye edildi

İSTANBUL - Güngören'de 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında 5'er katlı iki bina hasar gördü. Yıkımda kolonları patlayan bina tahliye edildi.

Güngören Merkez Mahallesi'nde pazar günü saat 12.00'da 6 katlı bir binanın yıkımı başladı. Edinilen bilgiye göre yıkımın başlamasından bir süre sonra kepçe bitişikteki 5'er katlı iki binaya da zarar verdi. Bir bina ufak çaplı hasar alırken, kolonları patlayan ve duvarları yıkılan diğer bina ise tahliye edildi. Yıkım sırasında çatırdama sesiyle kendilerini dışarı atan bina sakinleri büyük panik yaşadı. Ardından yıkım 1 saat durup devam etti. Bir bina sakini ise daha önce oturduğu evin de başka bir yıkımda hasar gördüğünü ve taşınmak zorunda kaldığını aynı olayın yeniden başına geldiğini anlattı. Bina sakinleri ve çevre esnafı yıkımdan dolayı mağdur olduklarını belirtti.

"Bundan önce de benim bir binam daha hasar görmüştü"

Yıkımdan dolayı dairesi hasar gören Müslüm Karaboğa "İki gündür yıkım var. Bu yıkımdan dolayı herkes sıkıntıda. Yan binanın kolonlarını patlatmış, duvarlarını yıkmışlar. Bu sabah da benim kombim düşmüş ve yatak odasında tuğlalarda da küçük bir patlama olmuş. Yıkımcı firma karşılayacağız diyor. Yapılmasını bekliyoruz. Bundan önce benim bir evim daha hasar görmüştü. Onu da yapmadılar. Sonra bina çürük olarak yıkıldı. Burada da kiradayım. Yıkımdan dolayı yollar kapandı, binalar ve esnaflar zarar gördü. Bizim bina tahliye edilmedi ama diğer binanın kolonlarında sıkıntı olduğu için tahliye edildi" dedi.

"Biz esnaf olarak çok mağdur olduk"

Yıkımdan dolayı mağdur olduğunu anlatan esnaf Ercan Yeşiltaş "Burada inanılmaz bir yıkım oldu. Önce makasla yıkınca arkadaki binada çatırdama oldu. Oradaki insanlar bağırıp çağırarak aşağı indiler. Ertesi günü üst katın bir altındaki duvar yıkıldı. Biz esnaf olarak çok mağdur olduk. İş yerlerimiz toz duman içinde kapalı kaldı. Zararımız oldu. Yıkım bir hafta devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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