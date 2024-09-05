Güngören'de yıkım sırasında yan binanın duvarı ve çatısı zarar gördü - Son Dakika
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Güngören'de yıkım sırasında yan binanın duvarı ve çatısı zarar gördü

Güngören\'de yıkım sırasında yan binanın duvarı ve çatısı zarar gördü

İstanbul Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın duvarı ve çatısı zarar gördü. Yıkım yapıldığı sırada bitişiğinde bulunan bir binanın 2, 4 ve 5'inci katında hasar oluştu.

05.09.2024 17:07  Güncelleme: 17:10
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Güngören'de yıkım sırasında yan binanın duvarı ve çatısı zarar gördü

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın duvarı ve çatısı zarar gördü.

İstanbul ilçesi Güngören Genç Osman Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde pazartesi günü bir binanın yıkımına başlandı. Yıkım yapıldığı sırada bitişiğinde bulunan bir binanın 2, 4 ve 5'inci katında hasar oluştu. 2 ve 4'üncü dairenin duvarı yıkılırken 5'inci katın ise duvarı ve çatısının bir kısmı çöktü. Bina sakinlerinin durumu öğrenmesi üzerine ise yıkım ekibi hasar gören daireleri onarmaya başladı.

Bina yıkımından dolayı mağdur olduklarını dile getiren sokak sakini Kenan Seyhan "Pazartesi günü binayı yıkmaya başladılar. Yeteri kadar önlem almadıkları için yıkım esnasında mahalle toz toprak oldu. Mahalle sakinleri olarak belediyeyi aradık. Ekipler gelip çalışmaları durdurdu. Daha sonra büyük tankerler sulama yaptı. Yukardan 2 katı tıraşlayarak yıktılar. Alt kolonu kesince de bina sağ tarafa çöktü. Bitişiğindeki binanın 3 dairesi hasar gördü. Yol trafiğe kapalı açmıyorlar. Burası hastane yolu yardımcı olmadılar" dedi.

Çalışma dolayısıyla çok fazla toz olduğunu dile getiren Ahmet Baran "Yıkım başlayalı 3 gün oldu. Yarısını yıktılar, yarısı kendi yıkıldı. Komşularımıza zarar verdiler. Komşumun duvarları yıkılmış. Şuan duvarları örüyorlar. Biraz tartıştıktan sonra kendileri kabul etti. Burada tozdan geçilmiyor. Camlara elini vuramıyorsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de yıkım sırasında yan binanın duvarı ve çatısı zarar gördü - Son Dakika

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