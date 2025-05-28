Güpegündüz pes dedirten hırsızlık! Vatandaşlar fark edip telefona sarıldı

Eskişehir'de ilginç bir olay yaşandı. Ellerine aldıkları kazmalarla kaldırım taşlarını tek tek sökerek araçlarına yükleyen şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ZABITA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Mahalle sakinlerinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili tutanak tutarak yasal işlem başlattı. Şahısların kimliğinin belirlenmesi ve taşların nereye götürüldüğünün tespiti için inceleme başlatıldı.