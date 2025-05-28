Eskişehir'de ilginç bir olay yaşandı. Ellerine aldıkları kazmalarla kaldırım taşlarını tek tek sökerek araçlarına yükleyen şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mahalle sakinlerinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili tutanak tutarak yasal işlem başlattı. Şahısların kimliğinin belirlenmesi ve taşların nereye götürüldüğünün tespiti için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güpegündüz pes dedirten hırsızlık! Vatandaşlar fark edip telefona sarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)