Gurbetçi çetesinde 2 kişi tutuklandı
NEVŞEHİR - Gurbetçi kadınları araba ve evlilik vaadiyle dolandıran çete lideri Hüseyin K. ve Bekir Can K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gurbetçi kadınları evlilik vaadiyle dolandıran çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda çete lideri ve beraberindeki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Hüseyin K. ve Bekir Can K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Mahkemeye sevk edilen diğer şüpheli şahıslar ise yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gurbetçi Çeteye Operasyon - Son Dakika
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