Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu

Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve 19 gün süren hayat mücadelesini kaybeden Pınar Zorlu'nun ölümüne ilişkin dava, sanığın hayatını kaybetmesiyle sona erdi.

SANIĞIN YARGILANMASI DÜŞTÜ

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmesi planlanan ikinci duruşmada mahkeme heyeti, sanık Gürhan Üzer'in ölümü nedeniyle ceza yargılamasının düştüğünü açıkladı.

CENAZESİNE AİLESİ DE SAHİP ÇIKMADI

Gürhan Üzer'in, Şubat ayından bu yana Antalya Şehir Hastanesi'nde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü, ilerleyen hastalığı nedeniyle organ yetmezliği yaşadığı ve uzun süredir yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 21 Nisan'da yapılması planlanan duruşmadan iki gün önce yaşamını yitiren Üzer'in cenazesine ailesi de sahip çıkmadı.

CENAZEYİ ANTALYA'YA DEFNETTİRMEDİLER

Zorlu ailesi, cenazenin Antalya'ya defnedilmesini istemediklerini belirterek gerekli girişimlerde bulundu. Gürhan Üzer'in cenazesi, ailesinin de talep etmemesi üzerine memleketi İstanbul'a gönderildi.

"ATEŞİ BOL OLSUN"

Duruşmada söz alan Pınar Zorlu'nun avukatı Tuğba Kaya, "Ateşi bol olsun, taleplerimizi tekrar ediyoruz. Harici benzin satışı yapan yer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz" dedi. Mahkeme heyeti ise, Gürhan Üzer'in ölümünü gerekçe göstererek davanın düşmesine karar verdi. Avukat Kaya'nın suç duyurusu talebi reddedilirken, mahkeme heyeti bu konuda ayrı bir dava açılması gerektiğini ifade etti.