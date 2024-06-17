Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'da arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken göğsünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17.06.2024 14:46
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Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Eski sevgilisinin saldırdığı arkadaşını korumaya çalışırken hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da arkadaşını eski sevgilisinden korumak isterken göğsünden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gece 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda tramvay durağında güvenlik görevlisi olan Bekir Kılıç (48), arkadaşı olan Papatya K. ile bir araya geldi. İkilinin görüştüğü sırada yanlarına gelen Papatya K.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A. bir anda genç kadına saldırdı. Olaya müdahale ederek genç kadını korumak isteyen Bekir Kılıç, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekir Kılıç'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Metin A. ifadesinin alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne gönderilen zanlı, kontrol sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Cinayet zanlısı Bekir Kılıç, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik görevlisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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