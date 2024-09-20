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Güvenlik korucusu amcasının oğlunu vurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir güvenlik korucusu, ailesiyle birlikte otomobille kırsal mahalleye giden amcasının oğlunu mahalle girişinde vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre mahallede güvenlik korucusu olan Menderes D., ailesiyle birlikte kırsal mahalleye giden amcasının oğlu Yasin Demirtaş'ın kullandığı 34 HV 4374 plakalı otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Yasin Demirtaş ve Menderes D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Menderes D., yanında taşıdığı uzun namlulu silahla amcasının oğlu Yasin Demirtaş'a ateş açtı. Ağır yaralanan şahıs, çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken amcasının oğlu ise karakola gidip jandarmayla teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.