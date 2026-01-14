Asansör kulesinden düşen güvercin meraklısı yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde güvercinlerine bakmak için çıktığı binanın asansör kulesinden yan binaya geçmeye çalışırken düşen şahıs yaralandı. Çatıda mahsur kalan ve ayağı kırılan şahıs, itfaiye ekiplerin tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yener C. (49), beslediği güvercinlerine bakmak için ikamet ettiği 5 katlı binanın asansör kulesine çıktı. Bir süre sonra kot farkı bulunan yan binanın asansör kulesine geçmek isteyen adam, geçiş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten kendi apartmanının kule boşluğuna düştü.

Düşmenin etkisiyle sol bacağı kırılan ve çatı üzerinde mahsur kalan Yener C.'nin yardım çağrısını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan itfaiye erleri, yaralı vatandaşı dikkatli bir şekilde sedyeye sabitledi. Yaklaşık yarım saat süren titiz çalışmanın ardından yaralı şahıs, ipler ve sedye yardımıyla güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yener C., ambulansla Manisa'daki bir hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA